По состоянию на 30 сентября в медицинских организациях региона действуют 1766 коек для пациентов с...

По состоянию на 30 сентября в медицинских организациях региона действуют 1766 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 90,9 процента из них занято (1606), свободны 160 49682 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 126 человек.За период наблюдения в области отмечено 1968 летальных случаев, за сутки во Владимирской области скончались от ковида 4 человека.Напомним, за сутки число заболевших выросло до 207.