В ходе проведённых сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий указанные граждане задержаны и доставлены в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства.

В сети Интернет получили распространение фотографии провокационного содержания, на которых на фоне православного храма в центре Москвы (памятника архитектуры) запечатлены девушка в одежде с элементами форменного обмундирования и молодой человек.В ходе проведённых сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий указанные граждане задержаны и доставлены в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства.В отношении обоих граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.3 КоАП РФ.Установлено, что девушка не имеет отношения к правоохранительным органам. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.12 КоАП РФ.(Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»).В отношении мужчины так же составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве