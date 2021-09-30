Злоумышленник проник в квартиру местной жительницы, подобрав ключ от входной двери.

В ОМВД России по Меленковскому району поступило сообщение о пропаже телефона из квартиры местной жительницы. Сумма причиненного ущерба составила 19 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции опросили возможных очевидцев произошедшего, проверили лиц, ранее уже попадавших в поле зрения правоохранителей. В результате проведенной работы по подозрению в причастности к хищению был задержан ранее судимый 25-летний местный житель.Установлено, что злоумышленник проник в квартиру, подобрав ключи. Имущество он похитил, чтобы реализовать.Следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.