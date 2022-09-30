Если в начале недели у нас всего лишь 5 ошибочно мобилизованных вернулись домой из учебного центра,...

Если в начале недели у нас всего лишь 5 ошибочно мобилизованных вернулись домой из учебного центра, то по итогам недели уже 72 человека."Ошибки возникали потому, что военкомы не имели достаточных инструкций и актуальной информации о состоянии здоровья, семейном статусе пребывающих в запасе и других обстоятельствах. Не все извещали военкоматы об изменениях в своей жизни, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. - . Восстанавливаем справедливость, все поступившие обращения будут рассмотрены. Получены инструкции Минобороны, которые упорядочили процедуру и повысили её прозрачность. ​Работа уже сейчас должна выправиться".Напомним, что план по частичной мобилизации во Владимирской области выполнен на 90 процентов.А мобилизованные владимирцы могутвступить в брак в ускоренном порядке.Фото ГТРК "Владимир"