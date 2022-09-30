Александр Авдеев провёл «Строительный час» по текущим вопросам возведения социально значимых...

Александр Авдеев провёл «Строительный час» по текущим вопросам возведения социально значимых объектов во Владимирской области.В рабочем совещании приняли участие врио заместителей Губернатора Константин Баранов и Герман Елянюшкин, руководители департаментов ЖКХ, архитектуры и строительства, ГБУ «Облстройзаказчик» и подрядных организаций.В настоящее время в регионе реализуется ряд проектов по строительству (реконструкции) социальных объектов. В их числе – школы в Коврове и Покрове, а также Ковровская районная больница в Мелехово. Последняя предстанет полностью обновлённой: комфортной, современной, прекрасно оснащённой уже в следующем году. Здание реконструируется, к нему также возводится пристройка, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.«В активной фазе работы по кирпичной кладке. На объекте трудятся от 9 до 12 каменщиков. А всего задействовано более 40 специалистов: монтажники, плотники, штукатуры. По лестничным маршам – монолитные площадки залили, монтируем вентиляцию, готовимся к работам по фасаду», – сообщил генеральный директор ООО «Ремстройгарант» Вячеслав Смирнов.Александр Авдеев подчеркнул, что сейчас все силы необходимо направить на каменную кладку: максимально используя погожие дни, увеличить количество каменщиков, выстроить графики ежедневной работы. «Не будем ждать, когда дожди зальют. Необходимо закрывать тепловой контур, чтобы до холодов уйти внутрь здания», – отметил глава региона.«Через две недели каменная кладка будет завершена», – заверил Смирнов.Заметны подвижки в строительстве новой школы в Коврове, идут работы и в Покрове.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области