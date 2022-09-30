Александр Авдеев провёл «Строительный час» по текущим вопросам возведения социально значимых...
Александр Авдеев провёл «Строительный час» по текущим вопросам возведения социально значимых объектов во Владимирской области.
В рабочем совещании приняли участие врио заместителей Губернатора Константин Баранов и Герман Елянюшкин, руководители департаментов ЖКХ, архитектуры и строительства, ГБУ «Облстройзаказчик» и подрядных организаций.
В настоящее время в регионе реализуется ряд проектов по строительству (реконструкции) социальных объектов. В их числе – школы в Коврове и Покрове, а также Ковровская районная больница в Мелехово. Последняя предстанет полностью обновлённой: комфортной, современной, прекрасно оснащённой уже в следующем году. Здание реконструируется, к нему также возводится пристройка, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.
«В активной фазе работы по кирпичной кладке. На объекте трудятся от 9 до 12 каменщиков. А всего задействовано более 40 специалистов: монтажники, плотники, штукатуры. По лестничным маршам – монолитные площадки залили, монтируем вентиляцию, готовимся к работам по фасаду», – сообщил генеральный директор ООО «Ремстройгарант» Вячеслав Смирнов.
Александр Авдеев подчеркнул, что сейчас все силы необходимо направить на каменную кладку: максимально используя погожие дни, увеличить количество каменщиков, выстроить графики ежедневной работы. «Не будем ждать, когда дожди зальют. Необходимо закрывать тепловой контур, чтобы до холодов уйти внутрь здания», – отметил глава региона.
«Через две недели каменная кладка будет завершена», – заверил Смирнов.
Заметны подвижки в строительстве новой школы в Коврове, идут работы и в Покрове.
Фото: пресс-служба администрации Владимирской области