Все значимые стройки находятся на личном контроле губернатора.

Александр Авдеев держит под личным контролем значимые стройки Владимирской области. Подробностями после очередного тематического совещания поделились в пресс-службе губернатора.На «Строительном часе» обсудили возведение школ в Коврове и Покрове, а также Ковровской районной больницы в Мелехово. Последнюю планируют открыть в 2023 году. Здание реконструируется, появится пристройка.«В активной фазе работы по кирпичной кладке. На объекте трудятся от 9 до 12 каменщиков. Всего задействовано более 40 человек: монтажники, плотники, штукатуры. Залиты монолитные площадки, ведётся монтаж вентиляции, готовимся к работам по фасаду», – уточнил гендиректор ООО «Ремстройгарант» Вячеслав Смирнов.Александр Авдеев попросил увеличить количество рабочих, выстроить графики ежедневной работы. Цель - выполнить максимальный объём работы до холодов.«Заметны подвижки в возведении новой школы в Коврове, идут работы и в Покрове. Несмотря на все форс-мажоры, работы должны вестись качественно и в установленные сроки», - добавил губернатор.Региональные власти подчёркивают, что всегда готовы оказать подрядчикам необходимую помощь.