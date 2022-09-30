Он попросил относиться ко всем неподтверждённым данным критически.

Александр Авдеев призвал не вестись на провокации в интернете по теме мобилизации. Он рассказал об этом в своём telegram-канале.«Часто среди обращений и жалоб наблюдаем провокации, постановочные видео. Вы знаете, кому это выгодно. Делается это, чтобы деморализовать людей. Прошу критически относиться к неподтверждённым данным», - добавил глава региона.Один из фейков, о котором поведали во владимирском военкомате, разоблачён на прошлой неделе. Он касался истории с мобилизованным 51-летним неслужившим снабженцем из Владимира.Напомним, что за неделю в регионе Все они вернутся домой.