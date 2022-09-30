С 1 октября банки Владимирского региона будут обязаны раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам. Данные будут отмечены на 1-й странице договора, а также на сайте и в любых

С 1 октября банки Владимирского региона будут обязаны раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам. Данные будут отмечены на 1-й странице договора, а также на сайте и в любых точках оказания услуг. Банки имеют практику в своей рекламе указывать заманчивую ставку, но для которой требуется выполнить несколько условий. Чаще всего это связано с дополнительными расходами. Новые