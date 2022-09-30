Эксперт напомнил, что граждане России могут воспользоваться программами государственной поддержки при оформлении ипотеки.

Эксперт напомнил, что граждане России могут воспользоваться программами государственной поддержки при оформлении ипотеки.Далеко не каждый россиянин сегодня может позволить себеприобрести жилье сразу за наличный расчет. Чаще всего граждане берут кредит напокупку недвижимости. Однако в период мировой экономической нестабильности,когда цены на дома и квартиры то снижаются, то поднимаются из-занепропорционального роста предложения и падения спроса, принять решениестановится довольно-таки проблематично.Стоит ли брать ипотеку в 2022 году? На этот вопрос ответилакандидат экономических наук, профессор ГУУ Галина Сорокина. Она напомнила винтервью изданию LIFE, что граждане России могут воспользоваться программамигосударственной поддержки.По словам эксперта. в последние пять лет в России дорожаланедвижимость, при этом инфляция не опускалась ниже уровня трех процентов. Этифакторы влияли на снижение стоимости ипотеки, от чего заемщики получалидополнительную выгоду.Меж тем, в 2022 году ситуация изменилась: выросли как ценына дома и квартиры, так и ключевая ставка ЦБ РФ – граждане стали реже братькредиты для покупки недвижимости. На их решение также влияет нестабильнаяситуация на рынке труда – люди боятся потерять работу из-за оттока западныхкомпаний.Так или иначе, экономист отметила, что стоимость жилья постепенноснижается. Темпы могут превысить пять процентов. По мнению эксперта, лучшимвременем, чтобы взять ипотеку, будет конец осени.