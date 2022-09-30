В ее составе губернатор Александр Авдеев, сенаторы и депутаты Госдумы от Владимирской...

В ее составе губернатор Александр Авдеев, сенаторы и депутаты Госдумы от Владимирской области."Делегация Владимирской области в Кремле. Ждём выступления Президента РФ Владимира Владимировича Путина и торжественную церемонию подписания договоров о вхождении в состав России новых регионов", написал в своем тг-канале депутат Госдумы от региона 33 Алексей Говырин.Сейчас здесь творится история. Совсем скоро торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых регионов с участием Президента Владимира Путина.Фото тг-канал Алексея Говырина.