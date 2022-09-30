В администрации региона прошло заседание областной призывной комиссии. На нем объявили, что в...

В администрации региона прошло заседание областной призывной комиссии. На нем объявили, что в войска отправят тысячу молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Это на 500 человек меньше, чем призвали весной.Большинство ребят будут проходить срочную службу на территории западного военного округа. Все те, для кого этой осенью заканчивается срок службы, в положенные сроки вернутся домой.Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:- Те, кто у нас прошлой осенью призывался, они будут уволены, демобилизованы. Придут обратно домой. Однозначно, никаких, и сегодня это было доведено, решений призвать их сейчас по мобилизации не должно быть.