Информация размещена на федеральном портале «Объясняем.рф».

Для жителей Владимирской области уточнили предельный возраст и категории здоровья, с которыми можно попасть под мобилизацию. Информация размещена на федеральном портале «Объясняем.рф».После начала призыва владимирских резервистов всё чаще интересует вопрос: подпадут ли под мобилизацию мужчины с категориями «Б» и «В»?Призыву подлежат все годные по состоянию здоровья запасники. Таковыми считаются граждане, у которых в военном билете стоят буквы «А» (годен), «Б» (годен с незначительными ограничениями) и «В» (ограничено годен). Однако приоритет - наличие необходимых военно-учётных специальностей: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители.Что касается возраста, то на портале приведены следующие критерии:В первую очередь повестка придёт:- pядoвым и сepжантам до 35 лет (максимальный возраст 50 лет);- младшим офицeрам до 50 (предел - 60 лет);- старшим офицeрам до 55 лет (предел - 65 лет).