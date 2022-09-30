Юлия Казакова: Главный обувной тренд можно описать такими словами, как массивность, твердость, устойчивость.

Юлия Казакова: Главный обувной тренд можно описать такими словами, как массивность, твердость, устойчивость.Обувь сегодня является не просто предметом одежды. Она,безусловно, занимает одно из главных мест в гардеробе стильной женщины. ВРоссии принято "встречать по одежке", поэтому на каждое мероприятиенеобходимо подбирать подходящую обувь. Эксперты по деловым коммуникациямговорят, что от внешнего вида собеседника может в значительной степени зависетьуспех переговоров.В свою очередь эксперты по стилю рекомендуют женщинам неотставать от модных трендов. Итак, что стоит надевать осенью 2022 года? Об эторедакции "Дни.ру" в эксклюзивном интервью рассказала бизнесвумен ЮлияКазакова.Эксперт по стилю подчеркнула, что обувь – это предметгардероба, который может изменить впечатление об образе человека. По ее словам,женщинам стоит уделять обуви особое внимание. Специалист призвала помнить нетолько о красоте, но и комфорте."Главный обувной тренд можно описать такими словами,как массивность, твердость, устойчивость. Для этой осени это, однозначно, еще икомфорт", – уверена Юлия Казакова.Она подчеркнула, что самыми модными моделями в 2022 годуявляются платформы, причем, как с каблуком, так и без. Для любителей яркихобразов прекрасно подойдет обувь с фактурной платформой.Бесспорной классикой остаются сапоги-трубы. В тренде будутвсе модели. По словам эксперта, шнуровка отлично смотрится на любой обуви,однако может выполнять не функциональную, а декоративную роль.Модная осенняя обувь – это, конечно, высокие ботфорты,относящие нас к 90-м годам. Осенью в тренде все виды носка и каблука. Дляразнообразия Юлия Казакова также рекомендует носить сабо.