Военный комиссариат Москвы попросил столичную прокуратуру проверить работодателей на соблюдение законодательства о частичной мобилизации. Речь идет об организациях, отказавшихся принимать повестки на своих сотрудников.

Военный комиссариат Москвы попросил столичную прокуратуру проверить работодателей на соблюдение законодательства о частичной мобилизации. Речь идет об организациях, отказавшихся принимать повестки на своих сотрудников.Вручение повесток призывникам производится в том числе по месту работы. После этого работодатель обязан незамедлительно уведомить сотрудников, попросить их расписаться в корешке документа и направить его в военный комиссариат. Это служит подтверждением выполнения организацией требования об оповещении работника."Если в ходе проверки подтвердится факт отказа в получении письма с повестками сотрудникам без уважительной причины, работодателю может грозить административная ответственность. Согласно ст. 17.7 Кодекса об административных правонарушениях, в качестве одной из мер воздействия в этом случае может стать приостановка деятельности компании на срок до 90 суток", – приводит текст обращения Агентство городских новостей "Москва".Невручение повестки расценивается как воспрепятствование деятельности военного комиссариата.Напомним, что 1 октября в Москве . Он расположен по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.Семьям призывников помогут устроить детей в школы и детсады, найти работу, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания.Ранее сотрудники префектур Москвы стали по домам отзывы аннулированных после проверки повесток.