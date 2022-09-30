Началось благоустройство территории возле нового скоропомощного стационарного комплекса при Боткинской больницы.

Началось благоустройство территории возле нового скоропомощного стационарного комплекса при Боткинской больницы.В ближайшем будущем в Москве состоится запуск новых медицинских мощностей и его называют беспрецедентным. В столице появится сеть скоропомощных стационарных комплексов с новейшим медицинским оборудованием и вертолетными площадками. Это уникальные медицинские объекты, которые не имеют аналогов в стране. В них пациенты из любого района города смогут максимально оперативно получить всю необходимую помощь в течение первых часов после госпитализации.Уже скоро будут готовы три комплекса, в частности комплекс с вертолетной площадкой на территории городской клинической больницы (ГКБ) имени Боткина. К сегодняшнему дню работы на этом объекте завершены на 70%. Полностью он будет готов в начале 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Сейчас специалисты заканчивают устройство навесного вентилируемого фасада, продолжают монтаж инженерного оборудования, устройство внутренних инженерных сетей, заниматься чистовой отделкой здания. Также приступили к благоустройству территории, добавил Бочкарев."Пациентов будут доставлять не только на машинах скорой помощи, но и на вертолетах – посадочную площадку оборудуют прямо на крыше комплекса. Для въезда "скорых" организуют въездной отапливаемый тамбур, рассчитанный на одновременный заезд четырех машин",– отметил заммэра.Новый скоропомощный комплекс будет связан с другими корпусами больницы переходами. Это сделают ради удобства врачей и пациентов. Они смогут перемещаться между корпусами, не выходя при этом на улицу. То есть будет создана едина больничная сеть.В новом комплексе разместятся:диагностическое отделение;экстренный операционныйблок;блок лучевой диагностики;малая операционная;реанимация на 12 коек.В здании установят 1,3 тысячи наименований медицинского оборудования.Скоропомощные комплексы строятся для НИИ СП имени Склифосовского и больницы имени Вересаева, на территории городских клинических больниц № 15 имени Филатова и имени Буянова. На базе городской клинической больницы № 1 имени Пирогова ведется капитальный ремонт в корпусе, где расположится еще один спокопомощный стационарный комплекс.