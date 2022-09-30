Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности...

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.Установлено, что на участке дороги «Мелехово-Великово», непосредственно примыкающем к селу Великово, в нарушение требований отсутствует освещение.Сложившаяся ситуация увеличивает вероятность возникновения ДТП, не обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, в том числе учащихся образовательных учреждений, что ведет к нарушению прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.По результатам проверки прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление, по которому «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» должно организовать стационарное электрическое освещение на участке автомобильной дороги «Мелехово-Великово» за пределами территории населенного пункта Великово на расстоянии не менее 100 м.Заявление прокурора находится на рассмотрении, рассказали в пресс-службе ведомства.Фото: https://ru.freepik.com/