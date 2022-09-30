Ковровская прокуратура проверила участок дороги «Мелехово-Великово» на предмет нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что на участке, примыкающем к

Ковровская прокуратура проверила участок дороги «Мелехово-Великово» на предмет нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что на участке, примыкающем к деревне Великово, отсутствует освещение. В свою очередь, это создает риск возникновения ДТП, а также не обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан. В особенности – учащихся. По итогу прокурор направил в городской суд иск с требованием