Об этом рассказала в эксклюзивном интервью Вестям уполномоченный по правам человека во...

Об этом рассказала в эксклюзивном интервью "Вестям" уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова.- Вопросы касались их семей. Которые остались одни и которым требовалась помощь. Ребята диктовали адреса своих жен, матерей, сестер. Рассказывали о детях. И очень беспокоились, как они будут обходиться в их отсутствие. Мы, конечно же, зависали всю контактную информацию. И сегодня я передала эти данные в департамент социальной защиты. Потому, что по поручению губернатора области Александра Авдеева департамент соцзащиты будет активно помогать тем, у кого кто-то близкий мобилизован. И всем, кто нуждается в этой социальной поддержке - в любом виде - конечно же, будет оказана помощь.