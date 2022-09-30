В оперативном режиме они также могут оформить документы на установление отцовства.

Во Владимирской области на время мобилизации организовано срочное заключение брака и установление отцовства. Услуги ЗАГСов стали весьма востребованными.По закону ведомство может поженить владимирцев в день подачи заявления, но при наличии особых обстоятельств. Подтвердить их резервист, которого призывают в войска, может соответствующим документом. Например - повесткой.«В сентябре в отделы ЗАГС поступило более 1200 заявлений о заключении брака, что в два раза больше, чем в августе. Со дня объявления частичной мобилизации уже 131 пара оперативно оформила свои отношения», - уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области.С начала сентября зарегистрировано установление отцовства в отношении 213 детей, что на 82 больше, чем в августе. Для тех, кто не успел заключить брак до отправки в часть, организован отдельный приём. Бойцу необходимо обратиться к командованию подразделения. Далее отцы-командиры согласуют с заведующим отдела ЗАГС день и время приёма, а также организуют доставку желающих расписаться со своими вторыми половинками во дворцы бракосочетаний.