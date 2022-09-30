Также в регионе организовано срочное установление отцовства. Согласно статье 11 Семейного кодекса...

Также в регионе организовано срочное установление отцовства.Согласно статье 11 Семейного кодекса при наличии уважительных причин руководитель органа ЗАГС может разрешить заключение брака до истечения месяца с момента подачи заявления, в том числе и в день подачи заявления. Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство при наличии подтверждающих документов у резервистов, сообщает пресс-служба АВО.В сентябре в отделы ЗАГС региона поступило более 1200 заявлений о заключении брака, это в 2 раза больше, чем за август 2022 года. Причём со дня объявления частичной мобилизации 131 пара воспользовалась возможностью зарегистрировать брак с сокращением срока.С начала сентября отделами ЗАГС региона зарегистрировано установление отцовства в отношении 213 детей, что на 82 записи акта больше, чем в августе.Для тех, кто не успел обратиться в органы ЗАГС за получением услуг до отправки в воинские части, в отделе ЗАГС города Коврова организован приём военнослужащих запаса, призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 и находящихся в Ковровском учебном центре, на государственную регистрацию заключения брака и установления отцовства.Для регистрации заключения брака или установления отцовства военнослужащему необходимо обратиться к командованию воинской части с заявлением о желании заключить брак (установить отцовство) в отделе ЗАГС. После чего руководство воинской части согласует с заведующим отдела ЗАГС день и время приёма, а также организует доставку военнослужащих в отдел ЗАГС.Фото пресс-служба администрации Владимирской области