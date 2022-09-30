Направленные в рамках частичной мобилизации и аннулированные после проверки повестки отзывают сразу по приходу гражданина в военный комиссариат. Ранее в Москве провели актуализацию баз данных призывников.

Направленные в рамках частичной мобилизации и аннулированные после проверки повестки отзывают сразу по приходу гражданина в военный комиссариат. Ранее в Москве провели актуализацию баз данных призывников.Об отзыве повестки рассказал житель столицы Александр Антонов. Его слова приводит Агентство городских новостей "Москва".Мужчина рассказал, что на следующий день после вручения повестки он явился в Тимирязевский военкомат. Оказалось, что москвич не проходит по возрасту."Поставили штемпель о том, что я у них был, зарегистрирован. И я пошел домой. Буквально 25 минут я пробыл в военкомате", – сообщил Антонов.По его словам, срочную службу в воздушно-десантных войсках он проходил после учебы в вузе. У мужчины первая категория в военном билете.Антонов отметил, что в военкомате была очередь из добровольцев. Многие москвичи приходят добровольно.Ранее стало известно, что сотрудники московских префектур по домам отзывы аннулированных после проверки повесток.Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Сотрудники столичных военкоматов отреагировали на жалобы, вместе с городскими службами они провели дополнительную проверку мобилизационных данных запасников.Для обращений граждан действует специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.