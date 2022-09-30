СледКом завершил расследование уголовного дела о даче взятки сотруднику исправительной колонии №2 в Покрове. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 30 сентября. По версии следствия, в

СледКом завершил расследование уголовного дела о даче взятки сотруднику исправительной колонии №2 в Покрове. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 30 сентября. По версии следствия, в начале 2020 года экс-начальник оперативного отдела ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области сообщил осужденному, что за взятку может помочь выйти из тюрьмы пораньше. Обвиняемый согласился и через посредника