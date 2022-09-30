Маркс Толкач хочет похоронить Бориса Моисеева в могиле их матери.

Маркс Толкач хочет похоронить Бориса Моисеева в могиле их матери.Заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в минувшийвторник, 27 сентября, после нескольких перенесенных инсультов. Звездеотечественной эстрады было 68 лет. Певец жил практически один – за ним ухаживаллишь близкий друг и директор Сергей Горох. Родной брат музыканта – Маркс Толкач– узнал трагическую новость лишь от журналистов. Мужчина давно живет в Канаде.После смерти исполнителя хита "Голубая луна"прошло уже три дня, но до сих пор достоверно не известно, где он будетпохоронен. Почетное звание "Заслуженный артист России" дает егообладателю ряд привилегий, в том числе, возможность провести вечность наэлитном погосте.Как ранее сообщали "", певица и актрисаАлена Кравец решила позаботиться об ушедшемкумире миллионов и организовать егопохороны на Троекуровском кладбище Москвы. К слову, неофициальный ценник заучасток на престижном захоронении достигает трех миллионов рублей.Меж тем, старшему брату, похоже, наплевать на заслуги БорисаМоисеева. Он требует вывезти труп певца из России. Своего родственника МарксТолкач хочет похоронить в Могилеве рядом с матерью. Впрочем, мужчина неисключает, что хоронить артиста придется даже не рядом, а прямо в могиле ихмамы.Об этом он рассказал в интервью . Старший братотметил, что матери было уже 40 лет, когда родился Борис Моисеев. Однаковопреки потенциальным осложнениям женщина отказалась делать аборт.Кстати, канадский родственник уже отказался участвовать вдележке наследства брата. Как сообщает , Борис Моисеев еще при жизнипереписал свою московскую квартиру на Сергея Гороха.