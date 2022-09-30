Ксения Бородина несколько дней не появлялась в сети из-за плохих новостей.

Ксения Бородина несколько дней не появлялась в сети из-за плохих новостей.Телеведущая имама двоих дочерей Ксения Бородина оказалась в больнице. Ведущая рассказала,что на несколько дней слегка, ведь мучают сильные головные боли. Бородина делится,что уже устала от постоянного дискомфорта и начинает решать проблему. Первыйшаг звезды — сходить на МРТ шейного отдела. Предварительно невролог назвалапричиной боли проблемы в спине.На следующий деньКсения Бородина раскрыла тему подробнее. По ее словам, врачи не могут поставитьей точный диагноз. Она посетила двух остеопатов и невролога, но головная больне уходит. Лекарства, которые ей прописали, вызывают у телеведущей тревожностьи повышают давление. С такими побочными эффектами Бородина не готова мириться.Подписчики поддерживаютКсению, но не устают напоминать — в блоге стало слишком много рекламы. Напомним,что недавно Ксения Бородина анонсировала продажу своего курса. В нем онапредлагает одиноким женщинам оправиться после развода, стать уверенными в себеи отпустить бывшего мужа.Не всем поклонникампонравилось начинание телеведущей. Многие откровенно раскритиковали проект,указав, что наживающаяся на разбитых семьях Бородина просто хочет заработать деньги.Сама Ксения считает, что ее опыт поможет другим женщинам пережить сложныйпериод.