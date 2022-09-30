С октября в стране вступают в силу сразу несколько важных законов. Изменения коснутся бюджетников,...

С октября в стране вступают в силу сразу несколько важных законов. Изменения коснутся бюджетников, военнослужащих, пенсионеров, автовладельцев, предпринимателей. И вот, что нового.На 4 процента будут проиндексированы зарплаты бюджетников. На столько же увеличится денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. А еще изменится порядок исчисления пенсий военных пенсионеров и бывших правоохранителей. Их тоже повысят.Для получения ежемесячной выплаты на ребенка от 8 до 17 лет теперь не потребуется кипа бумаг. Большую часть необходимых документов соцслужбы найдут сами в электронной системе. Важно: в выплате могут и отказать, если у одного из родителей есть "лишняя" жилплощадь.Банки с сегодняшнего дня должны максимально доходчиво объяснять клиентам условия вкладов. В офисах и на сайтах финансовых организациях должны лежать простые и понятные таблицы со всей необходимой информацией: сумма, валюта, процентная ставка, порядок продления и условия досрочного снятия. Для защиты от мошенников пользователи банковских карт теперь смогут устанавливать запрет или на ограничение онлайн-операций со счетами.В качестве эксперимента автолюбителям с 1 октября разрешат предъявлять электронные водительские удостоверения - через приложение "Госуслуги Авто". Депутаты Госдумы планируют в ближайшее время узаконить такую форму проверки документов.Еще одно изменение касается ОСАГО. Владельцы полисов теперь должны письменно сообщать в страховую о смене собственника автомобиля. А страховщиков закон обязывает в течение пяти рабочих дней сообщать потерпевшему участнику ДТП результаты экспертизы и осмотра машины.И в России истекает срок действия моратория на банкротство предпринимателей по заявлениям кредиторов. Его вводили на время пандемии, а потом - для смягчения бизнес-климата в условиях санкций, но продлевать не будут. Ограничения перестанут действовать 2 октября.