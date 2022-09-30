У нас в регионе план по призыву примерно на 90% выполнен, сообщил губернатор Владимирской области...

"У нас в регионе план по призыву примерно на 90% выполнен, сообщил губернатор Владимирской области в своем тг-канале. - Сейчас идёт в основном призыв офицерского состава"."Учебный центр в Коврове принимает мобилизованных не только из нашей области. Инфраструктура не была предназначена для приёма такого большого состава. Поэтому мы сейчас в живом режиме помогаем военным переналадить работу, подготовить центр к увеличению контингента", отметил Авдеев.Призванным выдаётся обмундирование из запасов гарнизона, но где-то не подходит форма, где-то не хватает обуви. Поэтому стоит задача – помочь бойцам укомплектоваться.У бойцов настрой объективно лучше, чем у переживающих за них семей. Поддерживают друг друга. Атмосфера в учебке товарищеская. Количество жалоб минимальное. Из частых вопросов – кредиты, вопросы поддержки семей."В учебном центре буду появляться регулярно, также общаться с мобилизованными и разбираться с поступающими от них вопросами", - пообещал глава региона.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.