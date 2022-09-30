Подозреваемый в краже из торговой точки в городе Радужный попался полиции. Фигурант сознался в преступлении. Известно, что в ночь 25 сентября в полицию сообщили о краже. Прибыв на место,

Подозреваемый в краже из торговой точки в городе Радужный попался полиции. Фигурант сознался в преступлении. Известно, что в ночь 25 сентября в полицию сообщили о краже. Прибыв на место, сотрудники МВД обнаружили разбитую дверь в помещение. Продавец, также, заявила о пропаже из кассы денег в сумме 5 тысяч рублей. Полиция по горячим следам вычислила подозреваемого