В Ковровском районе на участке трассы «Мелехово-Великово» требуют установить освещение. Инициатором, после трагедии с гибелью 14-летней девочки, выступает прокуратура.
После злополучного ..
В Ковровском районе на участке трассы «Мелехово-Великово» требуют установить освещение. Инициатором, после трагедии с гибелью 14-летней девочки, выступает прокуратура.
После злополучного ДТП, в котором 31-летний водитель ВАЗа ночью 24 августа сбил насмерть юную девочку, ведомство провело проверку. Выяснилось, что безопасность жизни и здоровья людей на отрезке трассы не обеспечена должным образом.
Прокурор направил в Ковровский городской суд иск, по которому «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» должно установить фонари на 100-метровом участке за пределами Великово.
Заявление находится на рассмотрении.