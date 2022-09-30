В Ковровском районе на участке трассы «Мелехово-Великово» требуют установить освещение. Инициатором, после трагедии с гибелью 14-летней девочки, выступает прокуратура. После злополучного ..

В Ковровском районе на участке трассы «Мелехово-Великово» требуют установить освещение. Инициатором, после трагедии с гибелью 14-летней девочки, выступает прокуратура.После злополучного ДТП, в котором 31-летний водитель ВАЗа ночью 24 августа сбил насмерть юную девочку, ведомство провело проверку. Выяснилось, что безопасность жизни и здоровья людей на отрезке трассы не обеспечена должным образом.Прокурор направил в Ковровский городской суд иск, по которому «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» должно установить фонари на 100-метровом участке за пределами Великово.Заявление находится на рассмотрении.