В этот день Русская православная церковь вспоминает и молится за святую Софию, а также её дочерей...

В этот день Русская православная церковь вспоминает и молится за святую Софию, а также её дочерей мучениц Веру, Надежду и Любовь.Речь идет о жившей во II веке в Риме христианской семье — вдове Софии и ее трех дочерях: Вере, Надежде и Любви. Император принуждал их отказаться от веры, подверг пыткам и на глазах у матери казнил детей, младшей из которых было 9 лет. От горя женщина скончалась через три дня. Церковь причислила их к лику святых.В народной традиции 30 сентября носило название Всесветных бабьих именин.Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь.Чего нельзя делать в этот день, по народным приметам:На Руси все девушки и женщины помнили и всегда строго соблюдали примету, которая говорила, что 30 сентября, в день Вселенских бабьих именин, прекрасному полу нельзя начинать утро со смеха и веселья.Согласно поверью, каждая женщина, девушка и девочка 30 сентября должна обязательно поплакать, чтобы потом весь год не реветь.После утреннего плача хозяйкам можно приступать к приготовлению пирогов, куличей с изюмом и киселя из клюквы.А вот других дел на 30 сентября планировать не стоит, поскольку все равно ничего хорошего не выйдет – все будет валиться с рук и ломаться. Кроме того, можно и себя поранить, например, во время занятий рукоделием.— Нельзя устраивать в этот день пышные застолья, а также звать гостей. Но при этом нужно приготовить столько еды, чтобы хватило поесть не только семье, но и прохожим, которых нужно обязательно угостить пирогами, а также дать нуждающимся теплую одежду. Тогда в доме всегда будет тепло, уютно и сытно, а все беды и невзгоды пройдут стороной.— Не рекомендуется на 30 сентября назначать венчание, помолвки и свадьбы – по примете, брак будет коротким и несчастливым.— Не стоит мужьям обвинять и ругать своих жен – начнутся проблемы на работе с коллегами и начальством, материальные трудности, сложности в отношениях с родными и близкими.Народные приметы 30 сентября· Если полетят журавли в этот день, то на Покров (14 октября) будет мороз, если нет, то наступит позднее.· Зяблик летит – к стуже.· Если еж располагает свое логовище в середине леса – зима выдастся холодная.· Кошка умывается – дождя не будет.· Белки линяют – к ранней весне.· Как правило, в этот день всегда дождливая и холодная погода.· Женщин было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами – на счастье и мир в семье.· Те, у кого 30 сентября именины, должны праздновать их три дня.· Если женщина в этот день как следует поплачет – весь год не придется слезы лить.· В бане вчетвером париться – к ссоре между членами семьи.· 30 сентября – наиболее удачный день для лечения женских болезней· Операции, сделанные в этот день, проходят особенно успешно, восстановление после них занимает меньше времени.· У незамужних девушек сегодня велики шансы встретить свою любовь!https://www.pxfuel.com/