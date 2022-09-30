Всего за осеннюю кампанию планируется набрать 1000 новобранцев

Во Владимирской области начинается осенний призыв на военную службу. Ряды вооружённых сил пополнит тысяча новобранцев.«Процедура проходит планово. На один год в армию уйдут только те, кто годен по состоянию здоровья. По-прежнему это не касается студентов-очников. Уже полностью укомплектованы медицинские комиссии, которые будут осматривать ребят», – сообщил замгубернатора Владимир Куимов.Призыв начнётся после издания президентского указа - 1 октября.«Хочу ещё раз успокоить родителей: срочники в зону проведения боевых действий не направляются, а проходят службу в воинских частях. Демобилизованные бойцы – едут домой. Никаких решений мобилизовать их для участия в СВО не будет. Исключение составят лишь добровольцы», – отметил военком региона Юрий Гусаров.Власти напоминают, что мужчинам, овладевшим военно-учётной специальностью в ДОСААФ, в случае соответствия требованиям по состоянию здоровья и наличия задания на отправку, будет предоставлено право выбора вида и рода войск.