Игорь Николаев и Юлия Проскурякова проводят время по-разному.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова проводят время по-разному.Не только личная, но и творческая жизньЮлии Проскуряковой и Игоря Николаева бьет ключом. За 12 лет совместной работы пара создала множество совместных проектов. Теперь у пары началась новая жизнь — муж и жена развиваются вразных сферах, дополняя и вдохновляя друг друга.Так, на днях ЮлияПроскурякова родила свой собственный проект — на экраны вышел короткометражный фильмс участием жены Игоря Николаева. Премьера прошла в одном из столичных кинотеатров.А Игорь Николаеввыпустил цикл собственных пьес "Пятнадцать мелодий для фортепиано".Подписчики пишут, что первый тираж уже раскуплен — поклонники ждут пополнения вмагазинах.В компании коллеги близких Игорь Николаев отметил выход сборника. На вечер собрались АллаПугачева, Игорь Крутой и Сергей Шакуров. Еще Николаев привел в свой дом и всвой круг друзей новую женщину. Ею оказалась пианистка Екатерина Мечетина.Игорь Николаевподелился одним из произведением — "Фильм о любви" с подписчиками. Ееисполнила на фортепиано Екатерина. Фанаты оценили творчество музыканта. "Какаякрасивая мелодия! Пусть жизнь продолжается и в ней обязательно будет любовь!"— рассыпались поклонники в комплиментах.