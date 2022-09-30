Граждане России рассматривают некоторые штаты США как перспективное место для покупки недвижимости.

Граждане России рассматривают некоторые штаты США как перспективное место для покупки недвижимости.Вопреки мировой экономической нестабильности граждане Россиипродолжают проявлять интерес к приобретению недвижимости. Более того, не редкороссияне покупают дома или квартиры за границей. Кто-то использует новое жильекак инструмент инвестиций, а кто-то просто желает переехать.К слову, в других странах зачастую при прочих равныхусловиях встречается более дешевая недвижимость. Так или иначе, россияневыбрали новую страну для покупки жилья. В последнее время у них растет интереск США.Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследованиекомпании Florida.Realestate. Аналитики выяснили, что в прошлом месяце гражданеРоссии интересовались покупкой американской недвижимости на восемь процентовчаще, чем в позапрошлом. А в июле рост по отношению к июню составил девятьпроцентов.По данным исследования, наиболее популярными штатами средироссиян являются Флорида и Калифорния. Это значит, что граждане нашей странырассматривают для покупки дома или квартиры в южных регионах, преимуществом которыхявляется теплая погода и большие пляжи.Ранее "" рассказывали, в каких странах можноприобрести недвижимости по цене двухкомнатной квартиры в Москве. Средипопулярных направлений – ОАЭ, Таиланд и Италия.Кстати, купить жилье по доступной цене можно и в Москве. Как сообщает портал "", продавцы квартир в столице предлагают скидки до 40%.