Граждане России рассматривают некоторые штаты США как перспективное место для покупки недвижимости.
Граждане России рассматривают некоторые штаты США как перспективное место для покупки недвижимости.
Вопреки мировой экономической нестабильности граждане России
продолжают проявлять интерес к приобретению недвижимости. Более того, не редко
россияне покупают дома или квартиры за границей. Кто-то использует новое жилье
как инструмент инвестиций, а кто-то просто желает переехать.
К слову, в других странах зачастую при прочих равных
условиях встречается более дешевая недвижимость. Так или иначе, россияне
выбрали новую страну для покупки жилья. В последнее время у них растет интерес
к США.
Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование
компании Florida.Realestate. Аналитики выяснили, что в прошлом месяце граждане
России интересовались покупкой американской недвижимости на восемь процентов
чаще, чем в позапрошлом. А в июле рост по отношению к июню составил девять
процентов.
По данным исследования, наиболее популярными штатами среди
россиян являются Флорида и Калифорния. Это значит, что граждане нашей страны
рассматривают для покупки дома или квартиры в южных регионах, преимуществом которых
является теплая погода и большие пляжи.
Ранее "" рассказывали, в каких странах можно
приобрести недвижимости по цене двухкомнатной квартиры в Москве. Среди
популярных направлений – ОАЭ, Таиланд и Италия.
Кстати, купить жилье по доступной цене можно и в Москве. Как сообщает портал "", продавцы квартир в столице предлагают скидки до 40%.