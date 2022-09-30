«Ростелеком» подключил Киржачский район Владимирской области к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) городских и сельских населенных пунктов с

«Ростелеком» подключил Киржачский район Владимирской области к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) городских и сельских населенных пунктов с использованием оборудования «Марс-Арсенал». Система применяется для своевременного оповещения населения, проживающего в районах размещения опасных объектов, о возникновении чрезвычайных ситуаций. «Марс-Арсенал» обладает технической возможностью быстрой интеграции с АПК «Безопасный город», Системой 112, комплексом решений «Умный город» и