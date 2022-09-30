В областном центре открылся волонтёрский штаб.

Во Владимирской области штаб #МЫВМЕСТЕ окажет помощь семьям военнослужащих и мобилизованным жителям региона. Об этом рассказали в департаменте молодёжной политики.Он располагается в здании Дома молодёжи на улице Дзержинского, 5.Основными функциями центра будут:– приём и обработка заявок для адресной и господдержки;– психологические консультации;– сбор гуманитарной помощи;– оказание помощи в решении вопросов социальной адаптации;– организация связи родственников военных с близкими.Волонтёры уже начали формировать списки нуждающихся в помощи. В штабе продолжается набор добровольцев, которые будут принимать и обрабатывать звонки.«Требуются профессиональные психологи и психотерапевты. Нужна помощь и бизнес сообщества», - уточнили в обладминистрации.Зарегистрироваться в качестве добровольца можно на сайтах #МЫВМЕСТЕ и ДОБРО.RU. С 29 сентября заработала «горячая линия» – 8 (800) 200-34-11.