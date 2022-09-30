Актриса Елена Проклова больше не скрывает правду о пережитом ужасе.

Актриса Елена Проклова больше не скрывает правду о пережитом ужасе.Советская ироссийская артистка Елена Проклова несколько лет назад потрясла театральныхфанатов страшной новостью. На съемках одного телешоу она вывалила всю правду опережитом насилии.Актриса рассказала, что в 16 лет не до нее домогался известныйактер и взрослый мужчина. Его не смущали ни собственная жени, ни дети. Фанаты сразу предположили, что взрослым насильникомбыл Олег Табаков.Изуродованнаядуша Прокловой полвека не могла найти покоя, но после признания женщине сталолегче. В недавнем интервью Елену Проклову спросили, не жалеет ли она о своем поступке — теперь весь мир знает о случившейся трагедии.По мнению актрисы, ее признание помогло другим женщинам, пережившим подобное,перестать чувствовать себя виноватыми."Мне жаль,что раньше об этом невозможно было говорить. Время такое было. Каждая женщина,которую насиловали, заочно считалась проституткой", — рассказывает Елена.Актрисаподелилась, что для нее всегда играл роль внутренний мир человека, его взгляды нажизнь, а кошелек и внешность оставались вторичны. Елена Проклова ценит все своиотношения с мужчинами, но простить насилие не может. Возможно, именно из-за пережитой травмы актриса ушла из МХТ после прихода Олега Табакова на позицию худрука.