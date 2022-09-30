Инцидент случился весной 2021 года. В квартиру к паре пришли знакомые, началась вечеринка – все пили и закусывали. Во время посиделок между одной из гостей и хозяевами началась словесная ..

Инцидент случился весной 2021 года. В квартиру к паре пришли знакомые, началась вечеринка – все пили и закусывали. Во время посиделок между одной из гостей и хозяевами началась словесная перепалка. Как сообщает , в пылу ссоры пара начала избивать оппонентку, а затем оставила ее лежать на полу.В результате полученных травм женщина скончалась. Злоумышленники были задержаны. По данным , суд принял решение приговорить мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы, а его супругу-рецидивистку к девяти.