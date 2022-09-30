Вера Брежнева делится с подписчиками новостями личной жизни.

Вера Брежнева делится с подписчиками новостями личной жизни.Вера Брежнева —поп-певица и актриса, бывшая участница группы "ВИА-Гра" раньше частооткровенничала с подписчиками в социальных сетях. Певица делилась личными фото себя,дочерей, а иногда и мужа — композитора Константина Меладзе.После началафевральских событий контент на страничке Веры сильно изменился. Теперь тампочти нет места музыке и радостным встречам. Брежнева тяжело переживает,поэтому подписчики чувствуют, что артистка закрылась в себе.На днях ВераБрежнева впала в полнейшее отчаяние. 40-летняя артистка не смогла сдержать эмоцийиз-за происходящих событий. Вера делится, что в течение дня она может радоватьсяуспехами дочери и друзей, писать песни, а затем снова погрузиться в новостнуюленту."Потом открываешьновости. И снова сердце уходит в пятки", — пишет Вера. В своем микроблогеона поделилась страшной фотографией и историей одной семьи. Мужчина потерял своюжену и никак не может приняться утрату. О разбитом муже написали многие СМИ иВера Брежнева репостнула статью для подписчиков.Кроме этого, в Сетине угасают слухи о возможном расставании Веры Брежневой и Константина Меладзе.Официально эту новость никто не комментировал, но, возможно, семейный разладтоже сыграл роль в состоянии Веры.