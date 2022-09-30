Родственники призванных в рамках частичной мобилизации могут обратиться в специальный центр на улице Сергия Радонежского. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Родственники призванных в рамках частичной мобилизации могут обратиться в специальный центр на улице Сергия Радонежского. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Центр помощи родственникам мобилизованных расположен на территории центра занятости "Моя карьера" по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Прием начнется с субботы, 1 октября."Мы понимаем, что это самым серьезным образом меняет весь уклад жизни семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих близких, Москва окажет им помощь и защиту", – рассказал Собянин.Москвичам помогут устроить детей в школы и детсады, найти работу, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, мэр.Город не станет дожидаться, пока родственники мобилизованных обратятся за поддержкой."В ближайшие дни организуем работу по проактивному предложению помощи семьям призванных на службу, будем на постоянном контакте", – написал градоначальник.Напомним, что сотрудники префектур Москвы стали по домам отзывы аннулированных после проверки повесток.Ранее Собянин сообщил о создании в военкоматах специальных групп, которые рассматривают жалобы по вопросам мобилизации. Сотрудники столичных военкоматов вместе с городскими службами провели дополнительную проверку данных призывников.Для обращений москвичей действует специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.