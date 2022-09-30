Поклонники Юлии Высоцкой были шокированы ее видом.

Поклонники Юлии Высоцкой были шокированы ее видом.Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая ведет довольноактивный образ жизни, она открыта для поклонников и всегда делится в социальныхсетях новыми снимками. Пока многие звезды отечественный сцены распространяютнегативные мысли, комментируя политические события, актриса театра и кинопродолжает изучать позитив на свою аудиторию.Однако в личной жизни у знаменитой телеведущей не все такпозитивно. Ей приходится много работать над собой, заниматься спортом,поддерживать здоровый образ жизни и параллельно ухаживать за супругом, Народнымартистом РСФСР Андреем Кончаловским, здоровье которого оставляет желатьлучшего.Недавно на активности Юлии Высоцкой негативно отреагироваласветский блогер Лена Миро. Она намекнула, мол, артистка делает все возможно,чтобы спасти брак с именитым мужем. Об этом сообщали "". Пословам блогера, актрисе было бы обидно к 50 годам получить свидетельство орасторжении брака.Каковы реальные мотивы 49-летней телеведущей, сказатьсложно, однако она в очередной раз предстала перед поклонниками в изможденномсостоянии. Артистка поделилась снимком в социальных сетях.Юлия Высоцкая была запечатлена в черном спортивном костюмево время изнурительных занятий. Обтягивающая одежда выдавала ее худобу. Кто-тоиз комментаторов заметил, что женщина буквально тает на глазах.