Об этом проинформировало управление ФССП России по Владимирской области. В соответствии с частью 2...

Об этом проинформировало управление ФССП России по Владимирской области.В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкоматах Владимирской области будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения.Кроме этого, с заявлением о приостановлении исполнительных производств в соответствии с прилагаемой формой мобилизованные резервисты лично или их ближайшие родственники могут обращаться в структурные подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области. Отправить заявление также можно по электронной почте, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Контактная информация структурных подразделений Управления региона размещена в разделе «контакты» на официальном сайте ведомства (https://r33.fssp.gov.ru/contacts/).Дополнительно сообщаем, что подлежат полному приостановлению все исполнительные производства, за исключением таких категорий, как алименты на содержание несовершеннолетних детей и возмещение вреда (ущерба) от преступлений. В рамках данных исполнительных производств приостановление производится частично, за исключением в части обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника.Своевременно узнать о наличии возбужденногов отношении должника исполнительного производства можно через общедоступный информационный сервис «Банк данных исполнительных производств». Расположен ресурс на официальном интернет-сайте ФССП по Владимирской области (https://r33.fssp.gov.ru/iss/ip/). Для получения информации достаточно ввести фамилию, имя и отчество гражданина, а также дату его рождения. При наличии исполнительных производств они отобразятся в таблице. Также в ней будет информация о судебном приставе-исполнителе, возбудившем исполнительное производство, его контактные данные.Фото https://www.pxfuel.com/