Во Владимире открылся тактильный макет Успенского кафедрального собора. Презентация прошла на...

Во Владимире открылся тактильный макет Успенского кафедрального собора. Презентация прошла на территории храма. Подробности у Юлии Шуваловой."Увидеть руками" Успенский кафедральный собор инвалид по зрению Нелли Кулигина мечтала всегда. Тактильный макет в мельчайших деталях воссоздает оригинал. И это позволяет слепым и слабовидящим жителям города и туристам прикоснуться к культурному наследию древней Руси и почувствовать ее красоту.Нелли Кулигина, председатель ковровской организации Всероссийского общества слепых:- Как красиво сделана колокольня, шпиль. Оказывается, крыша полукруглая. Это то, что я бы никогда в жизни не увидела. Слушая экскурсовода, мы понимаем историю, принимаем ее, но сегодня получилось так, что я смогла прочувствовать сама.Рядом с миниатюрным собором информационные таблички, набранные шрифтом Брайля, рассказывающие о достопримечательности. И вот такой маленький человек.- Да-да... Человечек здесь очень нужный, чтобы понимать какой объем, масштаб.Макет создан благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. На протяжении четырех месяцев над ним трудились лучшие московские мастера.Фатима Мухомеджан, директор благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт":- Создаются модели в несколько этапов. Приезжают, делают детальные фотографии. Делается макет, причем тоже частями. Не сразу все. Администрация музея дает добро, что действительно, модель соответствует и является копией, только после этого это все отливается в бронзе.Решение сделать тактильную копию бронзовой неслучайно. Материал антивандальный и долговечный.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Здесь возможность прикоснуться к нашим святыням своими руками, чтобы увидеть всю красоту культурного наследия, которое оставили нам наши великие благочестивые предки.Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Для нас это сотрудничество вместе с фондом, создание такого тактильного макета - это еще одно свидетельство того, что искусство и культура должны быть доступна каждому.Успенский собор - уже вторая тактильная модель в нашем регионе. Еще одну можно увидеть на территории Суздальского кремля. В планах установить такие макеты в каждом городе Золотого кольца.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести-Владимир"