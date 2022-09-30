Функционал, разработанный в рамках Нацпроекта «Образование», уже доступен преподавателям.

Учителя школ Владимирской области начали создавать уникальные уроки профориентации с помощью большого обновления платформы всероссийского проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru — «Конструктора будущего». Функционал, разработанный в рамках Нацпроекта «Образование», уже доступен преподавателям.По замыслу создателей, интерактивный контентно-информационный мультимедийный онлайн-комплекс «Конструктор будущего» — это инструмент, с помощью которого учителя смогут уменьшить и преобразовать свою привычную обязательную внеурочную нагрузку. Пользоваться новым функционалом смогут не менее 9 000 педагогов, которые стали участниками проекта «Билет в будущее» в качестве «навигаторов» в 2022 году.«Функционал, который мы разрабатывали с начала года, даст возможность учителям сделать процесс обучения более интерактивным, актуальным и воспринимаемым учениками средней и старшей школы. Важно, что этот способ внеурочного образования не потеряет в качестве и научном подходе. «Конструктор будущего» даст возможность педагогам-навигаторам со всей страны, которые являются проводниками школьников по профориентации в проекте «Билет в будущее», собрать полноценный урок по личному сценарию из готового, уже доступного на платформе контента», — рассказал управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.В личном кабинете «конструктора будущего» педагоги могут сформировать 45-минутный урок, используя уникальный материал платформы bvbinfo.ru: видео, графические элементы, интервью с профессионалами различных корпораций, тесты, игровые механики и квесты. Общее количество возможных вариаций контента составляет около 5000, в зависимости от профилей и возрастов учеников, для которых проводится урок профориентации.При этом «Конструктор будущего» сразу учитывает возрастные особенности каждого класса и предлагает различные методики для профессионального выбора. Так, например, педагог сможет наглядно показать ученикам пользу от школьных предметов для будущей карьеры или дать выпускникам 9 классов советы по выбору продолжения обучения после сдачи ОГЭ от специалистов разных отраслей.«С помощью «Конструктора будущего» можно собрать увлекательные мероприятия из готового, уже доступного, полезного контента – видеороликов, игр, заданий, в которых простым и понятным языком рассказывается о профессиях настоящего и будущего. «Конструктор будущего» дает возможность сделать процесс обучения более интерактивным, актуальным и простым для восприятия», - отметила Ирина Ситова, педагог МБОУ «Симская СОШ» Юрьев-Польского района.В процессе подготовки контента для «конструктора будущего» создателям удалось проанализировать 36 профессиональных отраслей, провести больше 40 съемочных дней, записать около 90 интервью со специалистами таких компаний как VK, РЖД, Росатом и др. и создать более 5 часов видеоматериалов. Сейчас на платформе стало доступно 67 роликов. В будущем набор видео сможет расширяться и становиться более персонализированным за счет добавления контента от региональных предприятий.Добавим, что настолько высокого уровня персонализации и индивидуальности подхода к ученику в зависимости от региона проживания удалось достичь впервые в истории разработки профориентационных онлайн-платформ.Справка:С 2021 года по поручению Президента Российской Федерации Пр-2182 от 20.12.2020 года, приказом Минпросвещения России № 262 от 20.05.2021 года, постановлением Правительства Российской Федерации №389 от 16.03.2021 года (ред. от 13.08.2021 года) Фонд Гуманитарных Проектов является федеральным оператором проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов школ, который реализуется в рамках национального проекта «Образование» – «Билет в будущее».