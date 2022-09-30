Дочь Анастасии Заворотнюк приоткрыла завесу тайны о здоровье мамы.

Дочь Анастасии Заворотнюк приоткрыла завесу тайны о здоровье мамы.Дочь Анастасии ЗаворотнюкАнна активно ведет свой блог в социальных сетях. Девушка делится модными московскимиместами, красивыми видами и стильными образами. При этом, Анну сложно упрекнутьв жизни напоказ — девушка ведет себя приятно и сдержанно. За это ее ценятмногие подписчики.В блог к Аннеприходят и поклонники знаменитой мамы. Фанаты желают онкобольной Заворотнюкздоровья и интересуются последними новостями из жизни актрисы. Родственники звездыне распространяют ни фотографии болеющей женщины, ни подробности лечения. Ониприняли это решение по просьбе самой Анастасии.На днях Аннапоставила точку в слухах о жизни мамы. Напомним, что в СМИ появилась информацияоб ухудшении состояния Анастасии. Анна сообщила, что мама держится, хоть болезньи очень тяжелая.Конечно, такиеновости слегка подбодрили поклонников. Но радоваться пока рано, к тому жевпереди самый грустный сезон в году — поздняя осень. Настроение у многих весьмапоникшее, а дождливая погода не оставляет шанса на прогулки и развлечения."Уже нетнадежды", — написала одна из подписчиц, ссылаясь на хмурое небо. Но АннаЗаворотнюк спешит заверить, что все будет хорошо.