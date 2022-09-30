Подрядчики также приведут в порядок несколько мостов.

Во Владимирской области определили дороги, которые отремонтируют в 2023 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В числе прочего - несколько мостов. Об этом рассказали в ГБУ «Владупрадор».Подрядчики займутся путепроводом через реку Судогда в Гусь-Хрустальном районе, конструкцией через реку Вахчилка в Киржачском районе, а также сооружением через реку Суворощь в Вязниковском районе. В следующем году также начнутся работы на переходе через озеро Урвановское. Запланирован ремонт мостов через реки Шередарь и Илевна.Всего планируется привести в порядок 100 км покрытия. Для сравнения, в текущем заасфальтируют 130 км.