Жителям рекомендуют сохранять спокойствие при встрече с диким зверем.

В лесах Гусь-Хрустального района замечены следы бурого медведя. Об этом рассказали в районной администрации.Жителям рекомендуют сохранять спокойствие при встрече с диким зверем. В идеале - уйти тихо незамеченными. Однако, чем ближе вы оказались к животному, тем больше шанс, что он нападёт. Впрочем, не стоит впадать в панику.Опасность представляют особи, которых разбудили в зимней берлоге, раненые косолапые, а также медведицы с маленькими детёнышами и медведи-шатуны.Ни в коем случае нельзя громко кричать на хозяина леса, бежать от него и махать руками. Необходимо постараться медленно отойти назад. Если медведь идёт за вами, то остановитесь. Он принюхается, поймет, что вы человек и, вероятнее всего, потеряет к вам интерес.