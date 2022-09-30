Расследование уголовного дела завершено.

В Петушках завершили расследовать уголовное дело о даче взятки сотруднику исправительного учреждения.Следователи сообщают, что в начале 2020 года экс-начальник оперативного отдела ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области рассказал одному из осужденных о том, что за определенную плату может помочь с направлением его ходатайства об условно-досрочном освобождении в Петушинский районный суд.Обвиняемый согласился на условие сотрудника колонии и отдал ему 300 тысяч рублей.Позже об этом узнали правоохранительные органы и завели на осужденного уголовное дело. Вину в совершенных действиях обвиняемый не признал.