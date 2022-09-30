Ночью 25 сентября в полицию поступило сообщение о хищении, совершенном из магазина в городе...

Ночью 25 сентября в полицию поступило сообщение о хищении, совершенном из магазина в городе Радужный. Дверь в помещение разбита, работники торговой точки сообщили о пропаже из кассы денег в сумме 5 000 рублей.Оперативные сотрудники по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения и отработали изъятые на месте происшествия следы. В результате личность фигуранта была установлены. Им оказался 45-летний местный житель, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сразу после кражи мужчина уехал в другой район, но в течение двух суток был задержан полицейскими.Фигурант сознался в содеянном.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.