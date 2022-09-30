1 и 2 октября в городе Суздаль состоятся Всероссийские соревнования по роллер спорту «Suzdal Cup». Местом проведение выбран спортивный комплекс «Суздаль Арена». Состязания пройдут по четырем

1 и 2 октября в городе Суздаль состоятся Всероссийские соревнования по роллер спорту «Suzdal Cup». Местом проведение выбран спортивный комплекс «Суздаль Арена». Состязания пройдут по четырем дисциплинам: фристайл (слалом, классические одиночные выступления), скоростной слалом, слайды и прыжок в высоту на роликовых коньках. Поучаствовать в мероприятии смогут только члены сборной региональной команды. Вместе с тем пройдет