По мнению эксперта, не всего граждане захотят связываться с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*.

По мнению эксперта, не всего граждане захотят связываться с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*.На днях стало известно, что Народная артистка СССР АллаПугачева вновь покинула Россию. Она вернулась на родину в прошлом месяце, чтобыотвести детей в школу. Однако отец семейства, некогда популярный в Россиипародист Максим Галкин* пропустил и День знаний, и день рождения своихнаследников.С тех пор, как юморист переквалифицировался в политолога иначал негативно комментировать действия российских властей, на родине он непоявлялся. Сама Примадонна отечественной эстрады изначально хранила молчание.Меж тем, после признания шоумена иностранным агентом со стороны Минюста РФустроила демарш, потребовав признать и ее.Не исключено, что Алла Пугачева покинула Россию навсегда, ив этом случае встает вопрос о недвижимости звездного семейства. Какой будетсудьба заметного замка в деревне Грязь, официальным владельцем которогоостается Максим Галкин*?На этот вопрос ответила риелтор Ирина Антипова. По еесловам, продать роскошную недвижимость быстро практически невозможно. Экспертотметила, что цены на элитное жилье в России сейчас упали, поэтому потенциальнымпокупателям есть из чего выбирать. Об этом сообщает .Очевидно, что далеко не каждый гражданин захочет иметь делос беглым пародистом. Специалист по недвижимости подчеркнула, что Алла Пугачеваи Максим Галкин* сегодня находятся "в зоне риска". По ее словам,замок в деревне Грязь могут купить скорее из любви к Примадонне.К слову, спрос на вторичное жилье в Московской области,действительно, снизился. По данным "", некоторые собственникиготовы опустить цену на недвижимость на 20%, лишь бы продать его.*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ