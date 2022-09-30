В День пожилых людей, 1 октября в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера документального сериала «Дедлайн». Герои документального сериала Евгения Григорьева — обычные люди, добившиеся ..

В День пожилых людей, 1 октября в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера документального сериала «Дедлайн». Герои документального сериала Евгения Григорьева — обычные люди, добившиеся успеха в жизни, несмотря на свой возраст.Онлайн-кинотеатр KION снова бросает вызов современным стереотипам, в этот раз — идее «старости». Создатели проекта сняли портреты нескольких человек старше 65 лет, которые оставляют за собой право мечтать, любить и иметь карьерные амбиции. Они доказывают, что надо радоваться каждому дню своей жизни.«Декорацией», в которой разворачивается действие фильма, стало реальное агентство для моделей в преклонном возрасте. Здесь авторы и выбирали героев, однако ориентировались они в первую очередь не на внешность и не на карьерный успех, а на их нетривиальные истории и оригинальные способы проживать жизнь. Героями фильма стали Борис Кудряшов, Маргарита Никулина, Антонина Медведева, Юрий Тарасов, Ирина Белышева, Виктор Сосновцев, Игорь Гавар.Маргарите Никулиной больше 60 лет, и она работает моделью. Маргарита не красит волосы, не делает особых бьюти-процедур, только ходит в зал, чтобы поддержать форму: у модели тело всегда должно быть в тонусе. Все детство женщина комплексовала по поводу своей внешности из-за обидных комментариев матери — сейчас же она снимается для глянцевых обложек.Виктор Сосновцев уже разменял седьмой десяток, но его картины можно увидеть в московском модном молодежном клубе «Ровесник». Он – обманутый дольщик, поэтому ему приходится ютиться в маленькой, заваленной вещами квартире. Но Виктор не унывает: на досуге он мастерит поделки из глины, снимается для небольших рекламных роликов, а на Новый год подрабатывает Дедом Морозом.«Документальный сериал "Дедлайн” исследует тему счастливой и полной жизни в зрелом, преклонном возрасте, которая в обществе считается не то чтобы табуированной, однако обсуждается мало. Вокруг преклонного возраста витает множество стереотипов, которые проект тонко и талантливо подвергает сомнению. Для нас в онлайн-кинотеатре KION важно расширять горизонт тем и идей, с которыми мы выходим к зрителям, а также давать площадку для высказывания неординарным героям», - рассказал генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер сериала Игорь Мишин.Производством занимается кинокомпания «Первое Кино» при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Премьера сериала «Дедлайн» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре 1 октября.